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Aksaray Valiliğinin başlattığı iyilik hareketiyle ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçları ödendi

06.05.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hamza Aydoğdu: - "Aksaray yine güzel bir hayırseverlik örneği gösteriyor. 48 mahallemizdeki SYDV'ye kayıtlı, alışveriş yapan, veresiye defterine borç yazdıran insanlarımız var. Bu borçları kapatıp vatandaşlarımızı rahatlattık"

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Aksaray Valiliğince başlatılan iyilik hareketiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından desteklenen vatandaşların, mahalle bakkallarının veresiye defterindeki borçları ödendi.

Vali Hamza Aydoğdu ile vali yardımcıları ve kurum müdürleri, iyilik hareketi kapsamında kentteki 48 mahallede bulunan 48 bakkalı ziyaret etti.

SYDV tarafından desteklenen vatandaşların borçları kontrol edilerek iş insanlarının da desteğiyle ödemeler yapıldı.

Vali Aydoğdu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gazetecilere, kentte yüzlerce vatandaşın mahalle bakkallarına olan veresiye borçlarını ödediklerini söyledi.

Aksaray'da güzellik ve iyiliklerin örnek olacak şekilde büyüyerek çoğaldığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Daha önce, Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında tam kapanmadan etkilenen yerel üreticilere destek olmak için proje açıklamıştık. Yine çok anlamlı bir iyilik hareketini daha kentte hayata geçirdik. Vali yardımcılarımız, kurum müdürlerimiz ve birim amirleri ile 48 mahalledeki bakkalları ziyaret ettik. Aksaray yine güzel bir hayırseverlik örneği gösteriyor. 48 mahallemizdeki SYDV'ye kayıtlı, alışveriş yapan, veresiye defterine borç yazdıran insanlarımız var. Bu borçları kapatıp vatandaşlarımızı rahatlattık. "

Aydoğdu, bu zor günlerde kendilerine destek olup iyilik hareketine omuz veren iş insanlarına teşekkür etti.

İnsanı insan yapan değerlerin unutulmaması gerektiğini anlatan Aydoğan, "Küçük küçük iyilikler, güzellikler yaparak bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz. Böylelikle bunun her tarafa dalga dalga yayılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

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