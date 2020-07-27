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Aksaray Valisi Aydoğdu: “Aksaray’da çilek üretimini arttıracağız”

AKSARAY HABERLERİ  | 27.07.2020 16:25 | Son Güncelleme

Aksaray’da ilçe ve köyleri gezerek çiftçiler ile bir araya gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çilek üretimi yapan üreticiyle yaptığı görüşmesinin ardından Aksaray’da çilek üretimini artıracaklarını söyledi.Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Aksaray’ın merkeze bağlı Helvadere beldesinde deneme üretimi ile çilek yetiştirmeye başlayan, kendisine ait 8 dekarlık alanın yanı sıra komşuları ve mahallesindeki vatandaşları çilek bahçeleri oluşturmaya teşvik eden Helvadere Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sinan Kocabaş’ın çilek bahçesini ziyaret etti.

Aksaray’da ilçe ve köyleri gezerek çiftçiler ile bir araya gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çilek üretimi yapan üreticiyle yaptığı görüşmesinin ardından Aksaray’da çilek üretimini artıracaklarını söyledi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Aksaray’ın merkeze bağlı Helvadere beldesinde deneme üretimi ile çilek yetiştirmeye başlayan, kendisine ait 8 dekarlık alanın yanı sıra komşuları ve mahallesindeki vatandaşları çilek bahçeleri oluşturmaya teşvik eden Helvadere Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sinan Kocabaş’ın çilek bahçesini ziyaret etti. Burada üretici Kocabaş ile görüşen Vali Aydoğdu, Albion cinsi dağ çileği yetiştiren üreticiden bilgiler alarak Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde oluşturulan çilek bahçeleri ve Hasandağı eteklerindeki çilek bahçelerinde üretiminin daha da arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ve paydaş kurumlar tarafından sanal toplulaştırma projesi hazırlanacağını bu proje ile Gülağaç, Güzelyurt ilçesi ile merkeze bağlı Helvadere beldesi ve Koçpınar köylerinde belirlenen alanlarda çilek bahçelerinin kurulacağını kaydeden Vali Aydoğdu, sanal toplulaştırma projesi ile organik olarak üretilecek kaliteli çilekler hem alan hem de kalite olarak çok artacağını, böylece Aksaray’ın çilek üretiminde Türkiye’de ilk sıralara yerleşeceğini belirtti. Muhtar Kocabaş’ı gayretli çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Aydoğdu, Hasandağı Çileği adı ile üretim sahalarının artmasını sağladığı için Kocabaş’a teşekkür etti.
Aksaray’da organik üretim ve Aksaray’da markalaşan ürünleri kurulacak kooperatifler aracılığı ile pazara sunmak için önemli bir çalışma içerisine girdiklerini de ifade eden Vali Aydoğdu, Aksaray çileğinin de markalaşma yolunda önemli adımlar attığını, büyük ilgi ve talep gören Aksaray Çileğinin üretim sahalarının hazırlanacak sanal toplulaştırma ile artacağını böylelikle üreticinin, köylünün ekonomik olarak daha iyi hale geleceğini kaydetti.

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