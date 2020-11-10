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Aksaray’da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni gerçekleştirildi

AKSARAY HABERLERİ  | 10.11.2020 12:36 | Son Güncelleme

Aksaray’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.Tören, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda saat 08.55’de Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer’in Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Aksaray’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Tören, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda saat 08.55’de Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer’in Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşuna vatandaşlar da katıldı. Caddelerden araçları ile geçen sürücülerde araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti. İstiklal Marşı’nın ardından bayrakların yarıya çekilmesi ile tören sona erdi.

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