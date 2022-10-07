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Aksaray'da 10 kilogram esrar ve 483 kök Hint keneviri ele geçirildi

07.10.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da 10 kilogram esrar ve 483 kök Hint keneviri ele geçirildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 10 kilogram esrar ile 483 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir ikamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 10 kilogram esrar, mısır tarlasının içerisine ekilmiş 483 kök Hint keneviri, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda A.G, D.Y. ve T.Y. gözaltına alındı.

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esrar kenevir Aksaray

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