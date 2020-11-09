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Aksaray'da 6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

AKSARAY HABERLERİ  | 09.11.2020 18:08 | Son Güncelleme

Aksaray'da 6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

Aksaray'da 6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

Aksaray'da polis ekiplerince 6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte para olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından piyasaya sahte para süren E.T'nin (34) içinde bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada vites kutusunun altına gizlenmiş 100 liralık banknotlar halinde 6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da 6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

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