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Aksaray'da 62 bin fidan ve 40 ton taşla "Türkiye Yüzyılı" yazıldı

28.12.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da, 62 bin fidan ve 40 ton kalsit taşıyla "Türkiye Yüzyılı" yazısı oluşturuldu.

İl Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından Aksaray-Nevşehir kara yolunun 1. kilometresinde yer alan dağın eteklerinde gerçekleştirilen çalışma, 15 gün sürdü.

Yaklaşık 62 bin fidan ve 40 ton kalsit taşı kullanılarak yapılan çalışmada, 60 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki alana "Türkiye Yüzyılı" yazılarak ay ve yıldız desenleri oluşturuldu.

Yazının üzerine denk gelecek şekilde, 36 metrekarelik Türk bayrağı açıldı, görüntüler kamerayla kaydedildi.

Kurum çalışanları tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan görseller beğeni aldı.

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