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Aksaray’da 72 yaşındaki adam otomobilde ölü bulundu

AKSARAY HABERLERİ  | 23.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Aksaray’da 72 yaşındaki bir kişi, dağ yolunda araç içerisinde ölü bulundu.Olay, merkeze bağlı Helvadere beldesinde bulunan dağ yolunda meydana geldi.

Aksaray’da 72 yaşındaki adam otomobilde ölü bulundu

Aksaray’da 72 yaşındaki bir kişi, dağ yolunda araç içerisinde ölü bulundu.
Olay, merkeze bağlı Helvadere beldesinde bulunan dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağ yolunda bir otomobilin park halinde bulunduğunu gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri 68 HN 310 plakalı araçta yaptıkları incelemede araç içinde bir şahsı ölü buldu. Cesedin üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri herhangi bir darp ve yara bulgusuna rastlamadı. Yapılan incelemelerde ölen şahsın Duran Bayrakçı (72) olduğu tespit edilirken, jandarma ekipleri şahsın kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yapılan incelemelerin ardından Duran Bayrakçı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da 72 yaşındaki adam otomobilde ölü bulundu

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