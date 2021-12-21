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Aksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

21.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Aksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Aksaray'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Küçük Bölcek Mahallesi Sanayi Köprülü Kavşağı'nda, kar yağışı ve yolun buzlanması nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaza yapan sürücülerden Kenan Adak, AA muhabirine, öndeki iki aracın kaza yaptığını, kendilerinin durduğunu ancak arkadan gelen araçların duramayarak kendilerine çarptığını söyledi.

Adem Uslu ise buzlanmadan dolayı araçların kaydığını ve zincirleme kazanın meydana geldiğini kaydetti.

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