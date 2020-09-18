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Aksaray’da Ahilik Haftası kutlanıyor

AKSARAY HABERLERİ  | 18.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Ahilik kültürümüzün kadim bir geleneğidir, kıyamete kadar devam edecektir” dedi.14-20 Eylül Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik Komitesi üyeleri Vali Yardımcısı Mustafa Gündüz, Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Ağaç İşleri Odası Başkanı Mesut Konuk, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Tekin, Fırıncılar, Lokantacılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ülkü Yaşar Altın ve beraberindeki heyet Vali Hamza Aydoğdu’yu Valilik makamında ziyaret ettiler.Ziyarette ilin ahisi seçilen berber Salim Tokyay’a Ahi Kaftanı Vali Hamza Aydoğdu tarafından giydirildi.

Aksaray’da Ahilik Haftası kutlanıyor

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Ahilik kültürümüzün kadim bir geleneğidir, kıyamete kadar devam edecektir” dedi.
14-20 Eylül Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik Komitesi üyeleri Vali Yardımcısı Mustafa Gündüz, Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Ağaç İşleri Odası Başkanı Mesut Konuk, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Tekin, Fırıncılar, Lokantacılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ülkü Yaşar Altın ve beraberindeki heyet Vali Hamza Aydoğdu’yu Valilik makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette ilin ahisi seçilen berber Salim Tokyay’a Ahi Kaftanı Vali Hamza Aydoğdu tarafından giydirildi. İlin kalfası seçilen mobilya sektöründe çalışan Ömer Cankoca ile ilin çırağı seçilen yine mobilya sektöründe çalışan Yunus Emre Tarhan’a plaket ve ödülleri de Vali Hamza Aydoğdu tarafından verildi.
Vali Aydoğdu burada yaptığı açıklamada, Ahiliğin kendi nefsini kardeşinin nefsine feda etmek olduğunu söyledi. Vali Aydoğdu, “Ahilik usta-çırak ilişkisi demek. Bu bizim kültürümüzün çok kadim bir geleneğidir. Bu ruhu her zaman yaşatmamız gerekiyor. Ahilik sözle olmaz. Bu bir davranış modudur. Türk milletinin genetik yapısında, davranış modlarında bu mod hep vardır. Allah kardeşliğimiz birliğimiz dirliğimiz daim etsin” dedi.
Vali Aydoğdu Ahilik Haftasını tebrik ederek etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aksaray’da Ahilik Haftası kutlanıyor

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