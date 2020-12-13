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Aksaray'da ahırın damına çıkan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

AKSARAY HABERLERİ  | 13.12.2020 13:21 | Son Güncelleme

Aksaray'da ahırın damına çıkan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Aksaray'da ahırın damına çıkan inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince vinç ile indirildi.

Merkeze bağlı Sağlık köyünde Dursun Uslu'ya ait inek, bahçedeki taş duvar kalıntılarının üzerinden, ahırın damına çıktı.

Uslu ve çevresindekilerin çabalarına rağmen inek damdan indirilemeyince, AFAD'dan yardım istendi.

Adrese gelen ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından inek, vinç yardımıyla damdan indirildi.

Veteriner hekim tarafından kontrol edilen inek, sahibine teslim edildi.

Dursun Uslu, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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