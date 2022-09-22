Aksaray'da devrilen öğrenci servisinin sürücüsü öldü

Aksaray'da devrilen öğrenci servisinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hamza Oruç (60) idaresindeki 68 S 0543 plakalı öğrenci servis minibüsü, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ 4. Etap yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Araçta bulunan 3 öğrenci ile hostes ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayı gören sebze satıcısı Hatice Büge, gazetecilere, "Ben burada oturuyordum. Karşıdan bir aracın geldiğini gördüm. Bir anda yanımdan geçti, aşağı yuvarlandı. Benim de olayın etkisiyle elim ayağım titredi. Kendime gelemedim." ifadelerini kullandı.
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