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Aksaray'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

07.07.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi'nde, Kadir Uğur (24) idaresindeki plakasız motosiklet elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Kadir Uğur'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uğur'un cenazesi, Sultanhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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