Aksaray'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi'nde, Kadir Uğur (24) idaresindeki plakasız motosiklet elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Kadir Uğur'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uğur'un cenazesi, Sultanhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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