YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray’da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor

Aksaray’da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor

AKSARAY HABERLERİ  | 28.03.2020 16:07 | Son Güncelleme

Aksaray’da hastaneye muayene olamaya gidenler korona virüse karşı kontrolden geçiriliyor.Aksaray’da korona virüs önlemleri kapsamında çeşitli rahatsızlıklar ve hastalıklarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine muayene olmaya gelen vatandaşlar sağlık çalışanları tarafından kurulan stantta ateş ölçümü ve dezenfektesi yapıldıktan sonra hastaneye giriş yapıyor.

Aksaray’da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor

Aksaray’da hastaneye muayene olamaya gidenler korona virüse karşı kontrolden geçiriliyor.
Aksaray’da korona virüs önlemleri kapsamında çeşitli rahatsızlıklar ve hastalıklarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine muayene olmaya gelen vatandaşlar sağlık çalışanları tarafından kurulan stantta ateş ölçümü ve dezenfektesi yapıldıktan sonra hastaneye giriş yapıyor. Halk sağlığı açısından yurt genelinde başlatılan uygulama Aksaray’da da hastane ve sağlık kuruluşlarında devam ettiriliyor. Korona virüse karşı uyarılanlar hastalık belirtisi taşıması halinde karantina merkezine sevk ediliyor.

Aksaray’da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

Aksaray Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:28
Öğle
12:54
İkindi
16:25
Akşam
19:10
Yatsı
20:27

Aksaray Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Dağ Eczanesi
Merkez
İleri Eczanesi
Merkez
Yeni Ihlara Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ak Partili muhabbet kuşu

Ak Partili muhabbet kuşu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.