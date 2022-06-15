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Aksaray'da jandarmanın bulduğu yaralı gökkuzgun tedaviye alındı

15.06.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da jandarmanın bulduğu yaralı gökkuzgun tedaviye alındı

Aksaray'da jandarmanın bulduğu yaralı gökkuzgun tedaviye alındı

Aksaray'da, yaralı bulunan gökkuzgun, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topakkaya beldesinde devriye görevi yaptığı sırada bitkin ve yaralı halde farklı türden bir kuş olduğunu gördü.

Aç ve susuz kaldığı belirlenen kuşa yardım eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülen kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kuşun, gökkuzgun olduğu belirlendi.

Aksaray'da jandarmanın bulduğu yaralı gökkuzgun tedaviye alındı

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