YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray’da kamyonun altında kalan bebek yaşamını yitirdi

Aksaray’da kamyonun altında kalan bebek yaşamını yitirdi

28.09.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da kamyonun altında kalan bebek yaşamını yitirdi

Aksaray’da kamyonun altında kalan bebek yaşamını yitirdi

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Çokum Yaylasında, süt toplama kamyonunun altında kalan bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Osman Koyuncu, süt toplamak için geldiği yaylada manevra yapan F.K'nin kullandığı 68 EF 643 plakalı kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin cenazesi Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da kamyonun altında kalan bebek yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandıAksaray'da otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıAfyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldüİzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Aksaray bebek kaza

Aksaray Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:08
Sabah
06:30
Öğle
12:40
İkindi
16:01
Akşam
18:40
Yatsı
19:56
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.