Aksaray'da kaybolan zihinsel engelli kişinin cesedi gölette bulundu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli kişinin cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Ozancık köyünde ailesiyle yaşayan Musa Köse (57) eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı 20 saat arama neticesinde Köse'nin eşyaları, Cumalı göleti kenarında bulundu.

Aksaray Su Altı Arama Kurtarma ekibi dalgıçlarının yaptığı çalışması sonucu Köse'nin cesedi göletten çıkarıldı.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Köse'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



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