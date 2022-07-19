YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kazada 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kazada 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı

19.07.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kazada 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Aksaray'da bir otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Adife Arslan Han yönetimindeki 68 ABS 419 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi girişinde Abdulbaki Öztemel idaresinde yol kenarına park halinde duran 27 AKF 350 plakalı otomobile çarptı.

Kazada ağır yaralanan 1 yaşındaki bebek Nisa Arya Öztemel kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Park halindeki araçta bulunan anne Emine Can (27) ve baba Abdulbaki Öztemel (32) ile diğer araç sürücüsü Adife Arslan Han (43) 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki sedyede sinir krizi geçiren anne Emine Can Öztemel'i sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Park halindeki otomobilde bulunan ailenin bebeklerinin ihtiyacını gidermek için yol kenarına durduğu ileri sürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aksaray'da cezaevi önünde "af çağrısı"nı yinelediTDP Genel Başkanı Sarıgül, Aksaray'da cezaevi önünde "af çağrısı"nı yineledi
Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandıVan'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı
Eski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildiEski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:45
Sabah
05:28
Öğle
12:55
İkindi
16:48
Akşam
20:12
Yatsı
21:48
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.