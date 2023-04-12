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Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu

12.04.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini sürdürdü, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev aldı.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, Aksaray-Nevşehir kara yolu 3. kilometresinde bazı araçlar yoldan çıktı, bir tır da makas attı.

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