Aksaray’da sokak hayvanları için yemliklere mama ve su takviyesi yapılıyor

Dünyada ve ülkemizde birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 salgınından vatandaşlarının sağlığını korumak için pek çok alanda tedbir çalışmaları yürüten Aksaray Belediyesi, bu süreçte sokak hayvanlarını unutmuyor. Şehrin birçok noktasına yerleştirilen yemliklere belirli periyotlarla mama ve su bırakılıyor.

Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan dostu belediyecilik örneği sergileyerek günün her saatinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini gerçekleştiriyor. Aksaray Belediyesi pandemi döneminde yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanları için gerekli tedbirleri alıyor. Hayvanların aç kalmaması için şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilen yemliklere sürekli olarak mama ve su takviyesi yapıyor. Sokak hayvanlarının yaşamsal faaliyetlerini devam etmesi için hayvanların yoğun bulunduğu park ve bahçelere bırakılan yemlikler, belediye görevlilerince sürekli takip altında tutuluyor. Maması biten yemliklere mama, suyu tükenen suluklara düzenli olarak su takviyesi yapılıyor.



