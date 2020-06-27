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Aksaray’da tüfekli köpek kavgası: 1 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 27.06.2020 23:14 | Son Güncelleme

Aksaray’da köpek meselesi yüzünden tartışan 2 kişinin kavgası kanlı bitti.

Aksaray’da köpek meselesi yüzünden tartışan 2 kişinin kavgası kanlı bitti. Kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Hürriyet Mahallesi Sağlık Köy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. (38) ile Muhammed Ö. (25) aralarında köpek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed Ö. olay yerine geldiği 68 ABG 993 plakalı hafif ticari araçta taşıdığı av tüfeğini alarak 4 el Ahmet G.’ye ateş etti. Ahmet G. bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından polise haber verildi. Olayı gerçekleştiren Muhammed G. olay yerinden kaçarken kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi bölgede yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdiği av tüfeğiyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Yaralanan Ahmet G. olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan tedavisinde durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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