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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

30.06.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kent merkezindeki 6 ikamete düzenledikleri operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, metamfetamin, 2 tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

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