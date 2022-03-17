Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kent merkezinde 21 ikamete düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, metamfetamin, sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

