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Aksaray'da yeni tip koronavirüse karşı dezenfeksiyon sürüyor

AKSARAY HABERLERİ  | 24.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Kent genelindeki vatandaşların yoğun olarak kullandığı 26 noktaya 50 sıvı el dezenfektan cihazı yerleştirildi

Aksaray Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelinde yoğun kullanılan 26 noktaya 50 sıvı el dezenfektan cihazı yerleştirdi.

Belediye ekipleri, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında belediye girişine, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na, Ulu Cami önüne, alışveriş merkezlerinin girişlerine ve otogar gibi yoğun kullanılan 26 noktaya 50 sıvı el dezenfektan cihazı koydu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ettiklerini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Virüsün etkilerini en aza indirmek için aralıksız tedbir çalışmalarına devam ediyoruz. Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'yi de tehdit eden virüse karşı ülke olarak çok ciddi tedbirler aldık. Hükümetimiz bu konuda başarılı bir çalışma ortaya koyuyor. Bütün hemşehrilerimizden yapılan uyarıları mutlaka dikkate almalarını istiyorum. Millet olarak el ele vererek tedbirleri uygulayalım. Hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü olamaz. Birlikte bu virüsü yenebiliriz."

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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Aksaray belediyesi dezenfekte

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