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Aksaray'da yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

AKSARAY HABERLERİ  | 27.05.2020 14:50 | Son Güncelleme

Aksaray'da yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan camiler, cuma günü yeniden açılmaya hazırlanıyor.

Camilerin ibadete açılması kararının ardından Aksaray Belediyesi ekipleri, ilk etapta kent merkezinde bulunan cami ve avlularında dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vakit namazlarının kılınacağı camilerin dezenfekte edilerek ibadete hazır hale getirileceği belirtildi.

Vatandaşları virüsten korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Mayıs'ta cuma namazıyla birlikte camiler yeniden ibadete açılacak. Camiler belediye ekiplerince ibadete hazır hale getirilecek. Kovid-19'la mücadele kapsamında girilen normalleşme sürecinde de halkın sağlığını korumak için titizlikle çalışmalar yapılacak. Salgın hala ortadan kalkmadı. Vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi gerekiyor. Salgın ve normalleşme sürecinde de yerel yönetimler olarak gerekli dezenfekte çalışmaları ve maske teminleri yapılacak."

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Aksaray Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

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Merkez
İsaoğlu Eczanesi
Merkez
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