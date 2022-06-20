YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Aksaray'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

20.06.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Emre K. (38) idaresindeki 34 CUN 581 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Kümbet köyü yakınlarında park halindeki 21 AAN 405 plakalı kamyonete çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetteki Şaban K. (29), Arafad A. (34) ile otomobildeki Rukiye K. (38), Gülseli Akça K. (1), Aybüke Sena Ç. (7) ve Utku Çaan Ç. (10) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardıAksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Çocuklarına hem annelik hem babalık yapan bedensel engelli babaya anlamlı ziyaretÇocuklarına hem annelik hem babalık yapan bedensel engelli babaya anlamlı ziyaret
Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandıTrafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:13
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:18
Yatsı
22:00
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.