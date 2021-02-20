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Akşehir Emniyet’inde terfi heyecanı

20.02.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Akşehir Emniyet’inde terfi heyecanı

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yaklaşık 4 yıldır Büro Amirlikleri görevini yürüten Kıdemli Başpolisler Metin Aksoy ve Nihat Harmankaya Komiser Yardımcılığı rütbesine terfi etti.Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Rütbe Terfi Sınavlarında başarılı olarak Komiser Yardımcılığı rütbesine terfi eden; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amiri ve Asayiş Büro Amirliği görevlerini yürüten Kıdemli Başpolis Metin Aksoy ile Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Silah Ruhsat Büro Amirliği görevlerini yürüten Kıdemli Başpolis Nihat Harmankaya’ya rütbelerini İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir taktı.İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan törene; Birim Amirleri ve her iki Komiser Yardımcısının mesai arkadaşları katıldı.

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yaklaşık 4 yıldır Büro Amirlikleri görevini yürüten Kıdemli Başpolisler Metin Aksoy ve Nihat Harmankaya Komiser Yardımcılığı rütbesine terfi etti.
Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Rütbe Terfi Sınavlarında başarılı olarak Komiser Yardımcılığı rütbesine terfi eden; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amiri ve Asayiş Büro Amirliği görevlerini yürüten Kıdemli Başpolis Metin Aksoy ile Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Silah Ruhsat Büro Amirliği görevlerini yürüten Kıdemli Başpolis Nihat Harmankaya’ya rütbelerini İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir taktı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan törene; Birim Amirleri ve her iki Komiser Yardımcısının mesai arkadaşları katıldı.

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