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Akşehir XC Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

ANKARA HABERLERİ  | 28.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Akşehir XC Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Akşehir XC Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'deki uçuş yerlerinin dünyaya tanıtılması ve sporcuların gelişimi için 10-12 Temmuz tarihlerinde Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenmesi planlanan yarışmanın, Kovid 19 salgınından dolayı iptal edildiği aktarıldı.

İptal kararının, vaka sayısında artış olması nedeniyle Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda alındığı vurgulandı.

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