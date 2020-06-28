Akşehir XC Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Akşehir XC Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'deki uçuş yerlerinin dünyaya tanıtılması ve sporcuların gelişimi için 10-12 Temmuz tarihlerinde Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenmesi planlanan yarışmanın, Kovid 19 salgınından dolayı iptal edildiği aktarıldı.

İptal kararının, vaka sayısında artış olması nedeniyle Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda alındığı vurgulandı.

