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Akşehir’de çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor

KONYA HABERLERİ  | 05.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve atıkların giderilmesi için başlattığı yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Akşehir Belediyesi, vatandaşlar için daha sağlıklı ve temiz bir ortam oluşturmak amacıyla çöp konteyner yıkama aracıyla yıkama çalışmalarını sürdürürken, özellikle Kurban Bayramı sonrası oluşan kötü koku ve görüntünün önlenmesini sağlamaya çalışıyor.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehirimizin daha temiz bir kent olması ve vatandaşlarımızın nezih bir ortamda yaşamaları için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

Akşehir’de çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve atıkların giderilmesi için başlattığı yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Akşehir Belediyesi, vatandaşlar için daha sağlıklı ve temiz bir ortam oluşturmak amacıyla çöp konteyner yıkama aracıyla yıkama çalışmalarını sürdürürken, özellikle Kurban Bayramı sonrası oluşan kötü koku ve görüntünün önlenmesini sağlamaya çalışıyor.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehirimizin daha temiz bir kent olması ve vatandaşlarımızın nezih bir ortamda yaşamaları için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu çalışmalarımız kapsamında sürdürdüğümüz çöp konteyneri yıkama ve dezenfektesi sayesinde; çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği yapılarak, görüntü kirliliği ve koku oluşumu engellenirken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunacak. Bu aracımız ile bulunduğu yerde yıkama aracının içine alınan çöp konteyneri, basınçlı ve sıcak su ile içi ve dışı yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tekrar yerine bırakılmaktadır. Bu işlem sayesinde şehrimiz sokak ve caddelerindeki çöp konteynerleri, temiz ve steril hale getirilirken şehrimiz de layık olduğu temiz çevreye kavuşmuş olacaktır. Değerli hemşehrilerimizden isteğimiz çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atmamaları ve çöp konteynerlerinin yanına poşetli çöp bırakmamalarıdır” dedi.

Akşehir’de çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor

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Begüm Eczanesi
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Selcuklu
Özdemir Eczanesi
Selcuklu
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