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Akşehir’de kaçak içki ele geçirildi

KONYA HABERLERİ  | 12.12.2020 16:44 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 23 adet 100 cc’lik gümrük kaçağı içki ele geçirildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Meydan Mahallesi’nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek aracı ve araçta bulunan M.P.

Akşehir’de kaçak içki ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 23 adet 100 cc’lik gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Meydan Mahallesi’nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek aracı ve araçta bulunan M.P. ile H.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 6 adet gümrük kaçağı 100 cc’lik gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Kaçak içkileri B.Ö.’nün sattığı iddia edilmesi üzerine alınan arama kararı ile şahsın evinde arama yapıldı. Aramada da 17 adet 100 cc’lik gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

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