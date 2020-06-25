Akşehir’de sınav salonları YKS için hazır

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, sınava ev sahipliği yapacak okul binalarında dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Akşehir Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 27- 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS için sınav merkezlerine özel dezenfeksiyon çalışması yaptı. Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 22 ayrı okul binasında; bina girişlerini, kapıları, sınav salonlarını, koridorları ve tuvaletleri dezenfekte etti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte (İİBF) Sekreteri ve ÖSYM Sınav Koordinatörü Muhammed Altunyaldız, Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar ile birlikte sınav yapılacak okullardaki dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akkaya, üniversite adaylarının geleceği açısından büyük önem taşıyan YKS’de salgın riskini en aza indirmek için belediye ekiplerinin titizlikle dezenfeksiyon çalışması yürüttüğünü belirterek “Sınav yapılacak bütün okullarımızda ve sınıflarda dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Ayrıca el dezenfektan aparatları da monte edildi. Akşehirimizde 22 tane okulumuzda sınav yapılacak ve her şey hazır. Şimdiden öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.



