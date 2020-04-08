YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Akşehir’de sokak hayvanlarına mama desteği

Akşehir’de sokak hayvanlarına mama desteği

KONYA HABERLERİ  | 08.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini artırdı.Akşehir Belediyesi bu süreçte beslenmekte zorlanan doğal hayattaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için beslenme odaklarına ve uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılmaya devam ediliyor.

Akşehir’de sokak hayvanlarına mama desteği

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini artırdı.
Akşehir Belediyesi bu süreçte beslenmekte zorlanan doğal hayattaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için beslenme odaklarına ve uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılmaya devam ediliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapalı olması münasebetiyle sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların yemek ve su ihtiyacını karşılamakta güçlük çektiğine değinen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bu canları da unutmuyoruz. Sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme odaklarımıza daha fazla mama, ekmek ve su bırakmaya devam ediyoruz” dedi.
Başkan Akkaya, vatandaşlarında özellikle bu günlerde daha duyarlı olup sokak hayvanları için evlerinin önlerine su ve ekmek bırakmaları ile sokak hayvanlarının yaşam imkanlarının artırılacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Konya Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:53
Sabah
06:18
Öğle
12:57
İkindi
16:34
Akşam
19:26
Yatsı
20:45

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Şener Eczanesi
Karatay
Yakut Eczanesi
Karatay
Güven Eczanesi
Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Kılınçarslan Eczanesi
Selcuklu
Öz Şafak Eczanesi
Selcuklu
Sarı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek

Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.