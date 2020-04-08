Akşehir’de sokak hayvanlarına mama desteği

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini artırdı.

Akşehir Belediyesi bu süreçte beslenmekte zorlanan doğal hayattaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için beslenme odaklarına ve uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılmaya devam ediliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapalı olması münasebetiyle sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların yemek ve su ihtiyacını karşılamakta güçlük çektiğine değinen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bu canları da unutmuyoruz. Sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme odaklarımıza daha fazla mama, ekmek ve su bırakmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Akkaya, vatandaşlarında özellikle bu günlerde daha duyarlı olup sokak hayvanları için evlerinin önlerine su ve ekmek bırakmaları ile sokak hayvanlarının yaşam imkanlarının artırılacağını kaydetti.

