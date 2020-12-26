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Akşehir’de tarihi eser operasyonu

KONYA HABERLERİ  | 26.12.2020 17:45 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu düşünülen materyaller ile imitasyon malzemeler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kileci Mahallesi B.S’nin evinde tarihi eser ve imitasyon malzemeler olduğu ihbarını değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri evde arama yaptı.

Akşehir’de tarihi eser operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu düşünülen materyaller ile imitasyon malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kileci Mahallesi B.S’nin evinde tarihi eser ve imitasyon malzemeler olduğu ihbarını değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri evde arama yaptı. Aramada, çeşitli figürlü 212 kurşun, 16 hayvan dişi, 190 gram gümüş, ikişer kilogramlık 2 büyük kurşun kalıp, çeşitli figürlü 44 pirinç kalıp, 15 alçı kalıp, 2 insan figürü ve 1 eski kandil ele geçirildi. Tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen materyaller ile imitasyon malzemelere polis tarafından el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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