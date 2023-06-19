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Aksiyon filmlerini aratmayan gece: Kavga ve kaçan aracın kovalanma anları kamerada

19.06.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasından sonra taraflar arasında kavga çıktı.

Aksiyon filmlerini aratmayan gece: Kavga ve kaçan aracın kovalanma anları kamerada

Polisin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği esnada araçla kaçmak isteyen bir şahsın aracının tekerleklerine emniyet güçleri ateş açtı. Şahıs, patlak tekerleklerle taksi durağına çarparak durabildi. Aksiyon filmlerini aratmayan gecede 2 kişi kazadan 1 kişi darptan yaralanarak hastaneye kaldırılırken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Olay saat 02.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. kontrolündeki 41 K 9607 plakalı pikap, cadde üzerinde seyrederken ani fren yapan 41 AOM 612 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN BABASIYLA KAVGA ÇIKTI

Olay sonrası pikap sürücüsü S.A. araçtan inerek yaralıları ayağa kaldırmaya çalıştı. Bu sırada babasını arayan yaralıya telefonu kapattırmaya çalıştığı görüldü. S.A. ve olay yerine gelen yakınları ile yaralının babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar, kameralara yansıdı.

Önce ambulansa sonra bekçilerin üzerine sürdü
Bu esnada olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Polisin gelmesiyle pikap sürücüsünün arkadaşı A.A. olay yerinden araçla kaçmaya çalıştı. A.A., kaçmaya çalışırken önce ambulansa çarptı ardından bekçilerin üstüne aracı sürdü. Bir bekçi, son anda kaçarak yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Kaçmasını engellemek için emniyet güçleri tekerleklere çok sayıda ateş ederek durdurabildi.

2 KİŞİ KAZADAN, 1 KİŞİ DARPTAN YARALANDI

Tekerlekleri patlamış halde kaçmaya çalışan sürücü taksi durağına çarparak durabildi. Şahsın, kaçmaya çalışma anı ve tekerleklerine ateş açıldıktan sonra taksi durağına çarpma anları saniye saniye kameralara kaydoldu. Araç sürücüsü S.A. ve aracı kaçırmaya çalışan A.A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken motosiklet sürücüsü, motosikletteki yolcu ve darp edilen baba ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

CADDE 2 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen çekici marifeti ile tekerlekleri patlayan pikap ve motosiklet yoldan kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan cadde yeniden trafiğe açıldı.
Polis konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

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