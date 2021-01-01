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Aksoy yeni yıla polis ve sağlık çalışanları ile girdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.01.2021 17:35 | Son Güncelleme

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, 2021 yılına görevi başındaki polis ve sağlık ekipleri ile birlikte girdi.Güvenlik ve sağlık denince ilk akla gelen emniyet güçleri ve sağlık çalışanların yeni yılını onlarla kutlayan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yeni yıl için barış, huzur ve sağlık diledi.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, 2021 yılına görevi başındaki polis ve sağlık ekipleri ile birlikte girdi.
Güvenlik ve sağlık denince ilk akla gelen emniyet güçleri ve sağlık çalışanların yeni yılını onlarla kutlayan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yeni yıl için barış, huzur ve sağlık diledi. Aksoy, ziyaret sonrası açıklamasında, "2020 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Yeni yıla girmenin mutluluğunu görevi başında bulunan emniyet ve sağlık ekiplerimiz ile birlikte girdik. 2021 yılı başta tüm İslam alemi olmak üzere dünyaya ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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