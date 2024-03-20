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"Akülü araba verseniz de oy vermem" diyen vatandaşa akülü araç

İHA İHA
20.03.2024 14:28
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Kırşehir’de seçim çalışmaları çerçevesinde kendisini ziyaret eden AK Partili yetkililerden akülü araba isteyen engelli vatandaş, "Akülü araba verseniz de oy vermem" dedi.

"Akülü araba verseniz de oy vermem" diyen vatandaşa akülü araç

Vatandaşa akülü aracı teslim edilirken, partililer ve vatandaş arasında yaşanan diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kırşehir’de AK Partili yetkililer, seçim çalışmaları çerçevesinde Merkez ilçesine bağlı Çadırlıhacıyusuf köyünü ziyaret etti. AK Partili yetkililerden akülü araba isteyen engelli vatandaş, "Akülü araba verseniz de oy vermem" dedi. Vatandaşa temin edilen akülü araç teslim edilirken, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi adayı Emrah Doğan ve vatandaş arasında yaşanan diyalog yerel medya ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, seçmenin talebinin yerine getirildiğini ve ilginç diyaloglarla sık sık karşılaştıklarını söyledi. Ünsal, “Biz AK Parti ailesi olarak sadece partililerimizi değil, vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da deyimiyle ‘Partililerimize değil, 85 milyona hizmete talibiz.’ Bizler de Kırşehir’de şehir halkına hizmete talibiz. Partilimiz olmuş olmamış, bizlere oy vermiş vermemiş hiç önemli değil. Türkiye’yi ve şehrimizi kucaklayan bir anlayışa sahibiz” dedi.


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