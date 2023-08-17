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AKUT Çanakkale Ekibi Kepez Operasyon Merkezi açıldı

17.08.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKUT Arama Kurtarma Derneğinin Türkiye genelindeki 30 merkezinden biri olan AKUT Çanakkale Ekibi Kepez Operasyon Merkezi'nin açılışı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24. yılında gerçekleştirildi.

AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan, açılış töreninde, kuruluşunu 2010 yılında gerçekleştirdikleri AKUT Çanakkale Ekibi'nin bugüne kadar 50'nin üzerinde operasyon gerçekleştirerek 10 vatandaşı, 5 hayvanı sağlıklı yaşam koşullarına ulaştırdığını söyledi.

Ongan, 130 gönüllüsü bulunan, deprem, sel yangın ve doğada kayıp vakalarında arama kurtarma faaliyetlerini yürütebilen ekibin öncelikle Çanakkale sonrasında memleketin ihtiyaç duyulan her köşesinde göreve hazır olduğunu dile getirdi.

Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan da merkezin açılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

AKUT'un önemini tüm afetlerde gördüklerini anlatan Arslan, "AKUT'un Kepez'de konuşlanmasıyla Çanakkale AFAD, Çanakkale Belediyesi, Kepez Belediyesi eş güdümü içerisinde çalışmalarını daha da geliştireceklerdir." dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan merkezin gezilmesiyle sona eren programa, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, AKUT gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

AKUT Çanakkale Ekibi Kepez Operasyon Merkezi, eğitim, toplantı ve koordinasyon salonu, ofis ve idari birim, 2 lojistik birim olmak üzere 90 metrekare kapalı, 500 metrekare açık alandan oluşuyor.

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