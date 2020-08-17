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AKUT Eskişehir görev başında

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

AKUT Eskişehir ekibi, 20’ye yakın sporcunun madalya mücadelesi verdiği kano yarışlarına destek vererek olası kazalara karşı aralıksız çalıştı.Sarısungur Göletinde düzenlenen yarışmada, AKUT Eskişehir 8 kişilik Suüstü Kurtarma ekibiyle hazır bulundu.

AKUT Eskişehir ekibi, 20’ye yakın sporcunun madalya mücadelesi verdiği kano yarışlarına destek vererek olası kazalara karşı aralıksız çalıştı.
Sarısungur Göletinde düzenlenen yarışmada, AKUT Eskişehir 8 kişilik Suüstü Kurtarma ekibiyle hazır bulundu. Yarışlar esnasında ekipler, olası kaza, düşme ve boğulma olaylarına karşı 3 saat boyunca aralıksız çalışmalarını sürdürdü.
Ayrıca gerçekleşen her etapta sporculara güvenlikleri için çeşitli uyarılarda bulunan AKUT gönüllüleri, zodyak botla da kanoları yakından takip etti.

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