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AKUT’tan Eskişehir OSB’ye ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.12.2020 13:13 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği olan AKUT, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ni (EOSB) ziyaret etti.AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl ve beraberindeki AKUT yetkilileri, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

AKUT’tan Eskişehir OSB’ye ziyaret

Türkiye’nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği olan AKUT, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ni (EOSB) ziyaret etti.
AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl ve beraberindeki AKUT yetkilileri, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Şalcı, AKUT’un çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eskişehir’in desteğini her zaman yanlarında gördüklerini aktaran Şalcı, şehirdeki kurumlarla koordineli hareket ettiklerini ifade etti.
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, AKUT’un Türkiye’nin önemli bir sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ve üstlendiği misyon gereği çok önemli bir yerde olduğunu söyledi. Kurum olarak sağlık çalışanları, arama kurtarma ekiplerinin her zaman yanında olduklarını aktaran Küpeli, AKUT ile çeşitli konularda iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Küpeli, ziyaretlerinden dolayı AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl ve beraberindeki AKUT yetkililerine teşekkür etti.

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