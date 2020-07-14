Akyazı Gençlik Derneğinden Sokak hayvanlarına 200 çuval mama

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Akyazı Gençlik Derneği tarafından, 200 çuval mama hediye edildi.

Akyazı Gençlik Derneği Başkanı İbrahim Keleş ve Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili Zafer Aydın Akyazı ilçesine bağlı Kazancı Mahallesinde bulunan 21 dönüm arazi içerisinde gönüllü olarak yapılıp bakılan hayvan barınağını ziyaret etti. Ziyarette hayvanların son durumunu inceleyen Başkan Keleş ve Aydın aralarında engelli durumda bulunan hayvanlara veteriner getirip gerekli tedaviyi sağladı.

Akyazı Gençlik Derneği Başkanı İbrahim Keleş yaptığı açıklamada, “Barınakta 250 tane hayvan bulunuyor hepsinin sağlığı iyi tedavi gerektiren hayvanlara da veteriner doktorumuzu yönlendirdik ilgileniyor 1’inci etap her hafta 50 çuval 1 ayda 200 çuval bırakmış olacağız yıl sonuna kadar bu hizmeti sürdürmeyi planlıyoruz. Yardım etmek isteyenler derneğimize ulaşarak yardımcı olabilirler. Bu projede desteklerini esirgemeyen tüm iş adamlarına, esnafımıza şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim” dedi.

