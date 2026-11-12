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Büşra Develi makyajsız halini paylaştı! Sosyal medya onu konuşuyor

Bir dönemin sevilen yapımları arasında yer alan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla yıldızı parlayan Büşra Develi, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Son olarak Eşref Rüya dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncunun makyajsız hali dikkat çekti.

Büşra Develi makyajsız halini paylaştı! Sosyal medya onu konuşuyor
Sariye Nur Dönmez

Oyunculuğu, sempatik tavırları ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Büşra Develi, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafta makyaj yapmamış olması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Büşra Develi makyajsız halini paylaştı! Sosyal medya onu konuşuyor 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son dönemde yeni bir projeyle ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen Büşra Develi, bu kez doğal görünümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Büşra Develi makyajsız halini paylaştı! Sosyal medya onu konuşuyor 2

Develi'nin makyajsız fotoğrafı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Paylaşıma yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Büşra Develi
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