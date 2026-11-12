Büşra Develi makyajsız halini paylaştı! Sosyal medya onu konuşuyor

Oyunculuğu, sempatik tavırları ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Büşra Develi, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafta makyaj yapmamış olması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son dönemde yeni bir projeyle ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen Büşra Develi, bu kez doğal görünümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Develi'nin makyajsız fotoğrafı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Paylaşıma yorum yağdı.