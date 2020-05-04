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Akyurt 7/24 gözetim altında

ANKARA HABERLERİ  | 04.05.2020 13:22 | Son Güncelleme

Akyurt Belediyesi, ilçedeki bazı parklara ve mahalle girişlerine güvenlik kameraları yerleştirmeye başladı.

Akyurt Belediyesi, ilçedeki bazı parklara ve mahalle girişlerine güvenlik kameraları yerleştirmeye başladı. Haftanın 7 günü 24 saat kayıt altında olacak kameralar ile suçlara karşı caydırıcılık hedefleniyor.
Akyurt’un merkezinde yer alan ve insanların yoğun olarak kullandığı parklarda başlatılan kamera yerleştirme çalışmasıyla parkların güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra asayiş olaylarında parklarda gerçekleşebilecek suçlara karşı caydırıcılık amaçlanıyor. Ayrıca meydana gelen adli olaylarda emniyet güçlerinin veri toplaması için açık olacak kameralar, özellikle Akyurt’un giriş ve çıkışlarında yer alan bazı mahallelere de yerleştirilerek ilçenin güvenliğine katkı sağlayacak.
İlçedeki suç oranlarının düşük olduğunu söyleyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yaptıkları çalışmayı şu sözlerle anlattı: “Akyurt son yıllarda nüfusunun ve ekonomisinin yükselişe geçmesiyle oldukça büyüdü. Bu büyüme devam ediyor ancak asayiş olayları ve güvenlik konusunda Ankara’nın en sakin ilçelerinden bir tanesi. Bu durumu devam ettirmemiz için bazı önlemler almak durumundayız. Parklarımızda başlattığımız kameralı görüntüleme sistemleri sayesinde hem parklarımızın güvenliğini sağlayacağız hem de olumsuz bir durumda suçluların tespit edilmesinde kullanacağız. İlçemizin kara yolu ile giriş ve çıkış noktalarında yer alan bazı mahallelerimizin girişlerine de kameralarımızı yerleştirerek hem mahallelerimiz hem ilçemiz için daha güvenli bir ortam oluşturacağız”.

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