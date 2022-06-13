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Akyurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

13.06.2022 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akyurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor.

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası cadde ve sokakları sel suları altında kalan ilçeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi. İş makineleri ve vidanjörlerle caddelerdeki çamur, moloz ve sel suları tahliye ediliyor.

Yollarda mahsur kalan araçları kurtaran ekipler, su baskınlarından etkilenen vatandaşların ev, iş yeri, bahçe ve ahırlarındaki çalışmalarına da destek vererek su ve çamur birikintilerini temizliyor.

Belediye ekiplerinin çalışmalarına AFAD, ASKİ, UMKE, JAK, AKUT ve İHH ekipleri de destek veriyor.

İlçe merkezi ve mahallelerdeki sel suları Esenboğa Havalimanı bölgesindeki Balıkhisar mahallesine doğru yönelirken, buradan da Ankara Çayı'na akıyor.

Çok sayıda iş makinesi mahalledeki evleri su baskınından korumak için set oluştururken, ekiplerin çalışmalarını Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık koordine ediyor.

Selde hasar gören enerji hatları ve trafolar nedeniyle ilçeye elektrik verilemezken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada ilçede bulunan bazı fabrikalar ve depoların da selden etkilendiği bildiriliyor.

- Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Sel sıradan iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki Muhammet Şahin ile sel sularından kaçarken düşerek hayatını kaybeden 67 yaşındaki Mustafa Demirel'in cenazesi de otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Akyurt ilçesine gelen AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız da çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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