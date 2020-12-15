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Alaçam ve Yakakent’ten çaldılar, Bafra’da yakalandılar

SAMSUN HABERLERİ  | 15.12.2020 14:14 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ve Yakakent ilçelerinden çalınan motosikletler polisin amasız takibi sonucu Bafra’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce birer gün arayla, Alaçam’da R.G’ye ait, Yakakent’te de de Ş.Ç’ye ait motosikletler kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Alaçam ve Yakakent’ten çaldılar, Bafra’da yakalandılar

Samsun’un Alaçam ve Yakakent ilçelerinden çalınan motosikletler polisin amasız takibi sonucu Bafra’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce birer gün arayla, Alaçam’da R.G’ye ait, Yakakent’te de de Ş.Ç’ye ait motosikletler kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Alaçam ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılan hırsızlık müracaatı değerlendiren ekipler, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde çalınan motosikletlerin kent güvenlik sistemi kayıtlarından Bafra istikametine doğru gittiğini belirledi. Alaçam ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bafra’ya gelerek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçti. Birlikte yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan şüpheliler E.Ç.(18), E.B.(18) ve K.D.(18) sevk edildikleri Bafra Adliyesi’nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaçam ve Yakakent’ten çaldılar, Bafra’da yakalandılar

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