Alaçam’a "Vefa Sosyal Destek Hattı”

Samsun’un Alaçam ilçesinde,

"Vefa Sosyal Destek Hattı” iletişim merkezi kuruldu.

“Vefa Sosyal Destek Hattı” iletişim merkezi sorumlusu olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı İsmail Kurd görevlendirdi. Oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların başta sağlık olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, Kızılay görevlileri aracılığıyla karşılanacağı, söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecekleri bildirildi.

Kaymakam Fikret Zaman, "Vefa Sosyal Destek Hattı Projesi kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan, vatandaşlarımıza yapılan yardım paketlerinin sevkiyatının yapıldığı ve 13 bölgeden oluşan bölge koordinatörü daire amiri, muhtarlar mahalle imamları, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan ’Vefa Sosyal Destek Hattı’ grubu 24 saat esasıyla çalışacak. Tek yaşayan vatandaşlar hızlıca tespit edilip, ilk seferde gıda yardımı ihtiyacı olanlara acilen gıda paketleri gönderilecek. İlçemiz merkez mahalleler sınırları içinde emniyet ve zabıta, yukarı mahallelerde ise jandarma, imamlar, muhtarlar ve vefa ekipleri dağıtım yapacak. Evlere ihtiyaç dağıtımı yapılırken hijyen kurallarına uyulacak. İhtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş üstü kronik hasta, muhtaç vatandaşların evlerinde kalmaları ve onlara ihtiyaç duydukları her türlü gıda ve ilaç desteği yapılacaktır” dedi.

