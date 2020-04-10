Alaçam’da gıda işletmelerine etiket ve hijyen denetimi

Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından etiket ve hijyen denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışının önüne geçmek için ilçe genelindeki market ve toptancılarda denetimler gerçekleştirdi. Hijyen ürünleri ve gıdaların yer aldığı raflara bakan ekipler, fiyat ve hijyen kontrollerinde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, "Denetimlerde satışa sunulan hijyen ve gıda ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere fahiş fiyat artışlarına karşı uyarılar yapıldı. Yapılan denetim ve kontroller sonucunda şu ana dek söz konusu ürünlerde fahiş fiyat artışı yapan iş yerine rastlanmadığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin tüm kurumları, korona virüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatıldı” dedi.

