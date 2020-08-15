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Alaçatı Delikli Koy "jeosit alan" ilan ediliyor

İZMİR HABERLERİ  | 15.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Alaçatı’daki Delikli Koy’un jeosit alan olarak ilan edilmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında oy birliği ile kabul edildi.Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi MHP’li Alpaslan Koparal tarafından verilen önerge, Çevre ve Sağlık ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarında oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, dün yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında da oy birliği ile kabul edildi.

Tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Alaçatı’daki Delikli Koy’un jeosit alan olarak ilan edilmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında oy birliği ile kabul edildi.
Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi MHP’li Alpaslan Koparal tarafından verilen önerge, Çevre ve Sağlık ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarında oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, dün yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında da oy birliği ile kabul edildi. Jeoist, "Yeryüzünde nadir rastlanan belli bir süreci, olayı, zamanı veya sonucu temsil eden jeolojik ve jeomorfolojik olgular ile yer kabuğunun geçmişine ait kanıt oluşturabilecek doğal oluşumlardır" şeklinde tanımlanıyor.

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