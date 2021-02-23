Alaçatıspor kampa girdi

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Alaçatıspor, 2 haftalık idmanın ardından kampa girdi.

Teknik yönetimini yenileyen ve transferlerini tamamlayan Alaçatıspor, nisan ayı başlarında oynanması tahmin edilen BAL maçları için hazırlıklarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Alaçatıspor, 2 haftalık idmanın ardından 2 hafta boyunca 5’şer gün sürecek kampa girdi. Dün Çeşme’de bir otelde başlayan kampın ilk gününde açıklama yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, kamp döneminin verimli bir şekilde değerlendirileceğini ve futbolcuların birbirleriyle kaynaşmasını sağlayacağını söyledi. "Moral ve motivasyon depolanacak bir kamp olmasını istedik"

BAL maçlarının nisan ayı başı gibi başlamasını beklediklerini belirten Varhan, "Hangi statüde, hangi şartlarda oynayacağımızı şu anda bilmiyoruz. Biz, statü ve şartlar açıklanmamış olsa da hazırlıklarımıza başladık. Hazırlıklarda 2 haftayı bitirdik. Şimdi 2 hafta boyunca da 5’şer günlük periyotla iki kamp dönemi geçireceğiz. Kamp döneminde teknik direktörümüz Ahmet Saray’ın belirlediği idman programı uygulanacak. Futbolcularımızın hem kişisel ilişkilerini geliştirici hem de moral ve motivasyon depolayacağı bir kamp olmasını istedik" diye konuştu.

"Hayal etmiyoruz, 3. Lig’i istiyoruz" Güçlü bir takım oluşturduklarını vurgulayan Varhan, "Maçlar başlayıncaya kadar yapacağımız çalışmalarla daha da güçlü olacağız. Futbolcularımız pandemi nedeniyle zor şartlardan geldiler. Yaklaşık 11 ayı hiç müsabaka görmeden geçirdiler. Amacımız, göreve geldiğimizden beri hedeflediğimiz profesyonel lige ulaşmak. Bunun için de kulüp yönetimi olarak teknik ekibimizle, taraftarımızla, çok gayret sarf edeceğiz. Hayal etmiyoruz; 3. Lig’i istiyoruz. Kurduğumuz takıma güveniyorum" diye kaydetti. "Yeni yönetimimizi oluşturacağız" Pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından genel kurul toplantılarının şubat ayı sonuna kadar ertelendiğini hatırlatan Varhan, "Muhtemelen mart ayı içerisinde yeni bir kulüp yönetimi oluşturacağız. Kulüp üyelerimiz göreve devam etmemizi isterse, yeni bir yönetim anlayışı ile ve büyük bir şevkle çalışacak yeni yönetimimizi oluşturacağız. Eski yönetimden arkadaşlarımızda olacak. Yeni arkadaşlarımız da dahil olacak. Dolayısıyla bu süreci de geçirip ligi en iyi şartlarda bitirmeyi planlıyoruz" diye açıkladı.

"Transferlerimizi tamamladık ama kulübümüze hala çok talep var" Transferleri tamamlamalarına rağmen Alaçatıspor’a hala talep olduğunu söyleyen Varhan, "İyi çalışan, terbiyeli, hem kendilerine hem hocalarına, hem yönetime hem taraftara, tüm camiaya saygılı bir takım olmasını istiyoruz. Flaş bir transfer değil saygılı, özverili, vefakar futbolculardan oluşan bir takım istedik. Kulüp yönetimine kim gelirse gelsin, sonraki yıllarda da bu anlayışla hareket edilmesini diliyoruz. Şu an itibariyle transferlerimiz tamamlandı. Kulübümüze çok talep oldu. İnanılmaz dönüşler alıyoruz. ’Neden bu kadar çok talep var’ derseniz; Alaçatıspor 94 yıllık bir kulüp. Futbolcularımıza, tedarikçilerimize, hiç kimseye bir külfet yüklemedik. Gönüllülük esasıyla işler yaptık. Kimseye borcumuz yok. Her demecimde söylüyorum; Alaçatıspor, gerçekten önemli bir değerdir. Bu değeri de biz en iyi şekilde temsil etmeye ve daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla futbolculardan kulübümüze büyük talep geliyor. Bizde oynamak istiyorlar. Futbolcularımıza, en iyi şartları sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kampın takım içindeki takımdaşlığı ve birlikteliği geliştirmesini hedefliyoruz" Alaçatıspor Teknik Direktörü Ahmet Saray da bir açıklama yaparak şunları söyledi: "2 hafta önce başladığımız antrenman periyodunda, pandemi şartları ve futbolcuların 11 aydır maçlardan uzak olması nedeniyle birinci önceliğimiz futbolcularımızın sağlığını korumak ve sakatlanmamaları oldu. 2 haftayı hazırlık olarak düşündük ve herhangi bir problem yaşamadan bitirdik. Kulüp yönetimimiz bize pozitif şartlar sunuyorlar. Onlara da teşekkür ederiz. Hedefimizde, 2. haftanın bitiminde kampa girmek vardı. 2 haftalık 5’şer günlük kamp dönemimiz başladı. Bu kampın takım içindeki takımdaşlığı ve birlikteliği geliştirmesini hedefliyoruz." "27 kişiyle transferi kapattık gibi görünüyor" İç transferden geçen yıldan fazla oyuncumuz kalmadığını belirten Saray, "Yeni bir araya gelmiş bir ekip için kampın çok önemli olduğunu belirterek yönetimden istekte bulunmuştuk. Yönetim de bizi kırmadı. Kamp imkanı sağladı. Bu imkan bizim için çok önemli. Daha kısa sürede, takımın takımdaşlığını artıracak. Bugün kampımız başladı. Umarım sakatlık yaşamadan tamamlarız. 27 kişilik kadroyla başladık. Şu an için bir transfer düşüncemiz yok. 27 kişiyle transferi kapattık gibi görünüyor. Acil bir durum söz konusu olmadığı sürece transfer yapmayı düşünmüyoruz" diye açıkladı.

"Minimum 3-4 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz" Kampın ilk gününün iyi geçtiğini ifade eden Saray, "Kampın son gününde bir hazırlık maçı planlıyoruz. Ligin, nisan ortalarına kadar başlayacağını düşünerek minimum 3-4 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Şu an görünüm oldukça olumlu. Futbolcularımız da çok istekli. Beklediğimizden daha diri geldiler. Bu da bizi çok memnun ediyor. Daha kısa süre içerisinde, fiziksel anlamdaki toplanma süresi daha erken olacak gibi görünüyor. Diri, mücadeleci ve atletik bir takımımız olacak. Hedefimiz belli. Başkanımızın ve yönetimin belirlediği hedefler doğrultusunda elimizden gelenin fazlasını yapmak için, Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünü bir noktaya getirmek adına oyuncularımızla beraber var gücümüzle çalışacağız. Ortam oldukça güzel ve keyifli. Oyuncularımız burada olmaktan çok mutlu. Bizler de çok mutluyuz. Umarım bu şekilde devam eder ve istediğimiz sonuca hep beraber ulaşırız. O mutluluğu Alaçatıspor camiasıyla birlikte yaşarız diye umuyorum" dedi.

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