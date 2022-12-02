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Aladağlar Milli Parkı’nda oklu kirpi görüntülendi

02.12.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biyo çeşitlilik açısından oldukça zengin bir yapıya sahip olun Aladağlar Milli Parkı’nda koruma altında olan oklu kirpi görüntülendi.

Aladağlar Milli Parkı’nda oklu kirpi görüntülendi

Bünyesinde yaban keçisi, gelincik, su samuru, gelengi gibi birçok türü barındıran milli park içerisinde bir ziyaretçi tarafından çekilen oklu kirpi görüntüsü, alanda yer alan biyo çeşitliliğe bir kez daha vurgu yaptı. İsminden dolayı kirpi sanılsa da aslında oklu kirpilerin kirpigillerle herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır.

Genellikle yalnız yaşamayı tercih eden oklu kirpiler iyi birer yüzücüdürler. Çevre kirliliği, tarımsal ilaçlar, halk arasında ’etlerinin ilaç olduğu’ gibi inanılan yanlış bilgiler türün neslini tehlikeye atmaktadır.

Avlanmasının Cezası 5 bin TL 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca oklu kirpilerin avlanılması yasak olup cezası 2022 yılı için 5 bin TL’dir.

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