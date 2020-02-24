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Alanya 2019’da yol açma çalışmalarında rekor kırdı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.02.2020 14:26 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi, 2019 yılında imar çalışmaları biten bölgelerin toplamında 51 bin 832 metre yeni yol açarak hizmete sundu.Alanya Belediyesi gelen talepler, planlama ve ihtiyaç yerleri öncelikli imar planında yol olarak ayrılan ve kadastral paftada yol olarak tescili yapılan bölgelerde 51 bin 832 metre yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi, 2019 yılında imar çalışmaları biten bölgelerin toplamında 51 bin 832 metre yeni yol açarak hizmete sundu.
Alanya Belediyesi gelen talepler, planlama ve ihtiyaç yerleri öncelikli imar planında yol olarak ayrılan ve kadastral paftada yol olarak tescili yapılan bölgelerde 51 bin 832 metre yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi. Özellikle kırsal mahalleleri yol ve altyapı ile tanıştıran Alanya Belediyesi, yaptığı çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldürdü. Yayla ve kırsal mahallelerde yaz

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