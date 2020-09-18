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Alanya Belediyesi, D-400’ü yeni çevre yolu ile birleştiriyor

ANTALYA HABERLERİ  | 18.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, D-400 Karayolunu yapımı devam eden yeni çevre yoluna bağlayacak olan 20 metrelik imar yolu projesini yerinde inceledi.Alanya Belediyesi, ilçenin trafik yoğunluğunu azaltmak için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, D-400 Karayolunu yapımı devam eden yeni çevre yoluna bağlayacak olan 20 metrelik imar yolu projesini yerinde inceledi.
Alanya Belediyesi, ilçenin trafik yoğunluğunu azaltmak için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Oba Mahallesi Portakal Caddesi üzerinde projelendirilen 20 metrelik imar yolunda çalışmalar sürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yücel’e, Fen İşleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut ve yeni çevre yolunun yapımını üstlenen inşaat yetkilileri eşlik etti.
Alanya Belediyesi ve Karayollarının koordineli yürüttüğü çalışmada, 50 metrelik yola bağlantı oluşturacak 20 metrelik imar yolu çalışması tamamlandığında, Oba Mahallesi ve çevresinde oluşan trafik yoğunluğunun sona ereceği açıklandı.
"Yoğunluk sona erecek"
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 20 metrelik yolun bölgedeki trafik yoğunluğuna büyük bir çözüm oluşturacağını belirterek, " Alanya Belediyesi olarak pandemi süreci nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek adına ilçenin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda yeni çevre yolu ile D-400 Karayolunun arasında bağlantı sağlayacak ve trafik keşmekeşliğini ortadan kaldıracak projemizin alan incelemesini gerçekleştirdik. Devam eden çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak bu projemizi de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”ifadelerine yer verdi.

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